Salesforce

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

23.09.25 20:24 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 245,12 USD.

Der Salesforce-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 245,12 USD. Die Salesforce-Aktie sank bis auf 244,91 USD. Bei 249,74 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 549.356 Salesforce-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (369,00 USD) erklomm das Papier am 05.12.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salesforce-Aktie somit 33,57 Prozent niedriger. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 7,60 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 332,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 03.09.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,96 USD, nach 1,47 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Salesforce 10,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 11,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

