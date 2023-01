Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Salesforce 143,50 EUR

Die Salesforce-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 143,48 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Salesforce-Aktie bei 143,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 143,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 467 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Bei 208,30 EUR markierte der Titel am 01.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 31,12 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,94 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 19,63 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 197,63 USD an.

Salesforce gewährte am 30.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.837,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.863,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 28.02.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2023 4,93 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Salesforce-Aktie an der NYSE mit Gewinnen: Offenbar investiert Hedgefonds Elliott Milliarden in Salesforce

Börsenexperten: Direct Listings wie bei Spotify und Slack sind bei der Preisbildung effizienter als IPOs

Amazon, Meta, Salesforce & Co.: US-Technologiefirmen bauen 2022/2023 Stellen ab

