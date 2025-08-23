DAX24.276 -0,4%ESt505.459 -0,5%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.420 -0,5%Nas21.518 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1696 -0,2%Öl68,66 +1,3%Gold3.375 +0,1%
So bewegt sich Salesforce

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Montagnachmittag behauptet

25.08.25 16:10 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Montagnachmittag behauptet

Die Aktie von Salesforce zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Salesforce-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 248,25 USD.

Mit einem Wert von 248,25 USD bewegte sich die Salesforce-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 249,37 USD. Bei 247,83 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 249,37 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 185.991 Salesforce-Aktien.

Bei einem Wert von 369,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salesforce-Aktie somit 32,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,76 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,824 USD, nach 1,60 USD im Jahr 2025. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 335,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 28.05.2025. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,56 USD je Aktie gewesen. Salesforce hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,83 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 03.09.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Salesforce-Anleger Experten zufolge am 02.09.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,32 USD fest.

Redaktion finanzen.net

