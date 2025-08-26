Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Salesforce am Mittwochabend ins Plus

Blick auf Salesforce-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Salesforce. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 249,55 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die Salesforce-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 249,55 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Salesforce-Aktie bis auf 249,63 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 246,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 495.956 Salesforce-Aktien.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD. Mit einem Zuwachs von 47,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (226,50 USD). Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 10,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,824 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,60 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 335,00 USD.

Salesforce gewährte am 28.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 9,83 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 9,13 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.09.2025 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.09.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,32 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

