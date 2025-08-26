DAX24.041 ±-0,0%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.502 -0,1%Nas21.647 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,68 -0,2%Gold3.407 +0,3%
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
So bewegt sich Salesforce

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Donnerstagnachmittag im Aufwind

28.08.25 16:10 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Salesforce-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 251,05 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
214,60 EUR -0,20 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 251,05 USD. Kurzfristig markierte die Salesforce-Aktie bei 253,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 252,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 193.533 Salesforce-Aktien.

Bei 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salesforce-Aktie mit einem Kursplus von 46,98 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 10,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,824 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,60 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 335,00 USD je Salesforce-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 28.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,83 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 9,13 Mrd. USD eingefahren.

Salesforce dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 03.09.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 02.09.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Salesforce

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
29.05.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.05.2025Salesforce OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

