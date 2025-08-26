Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce reagiert am Donnerstagabend positiv

Kurs der Salesforce

Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 255,37 USD.

Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 255,37 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salesforce-Aktie bisher bei 255,39 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 252,48 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 561.954 Aktien.

Bei 369,00 USD markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 44,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 226,50 USD fiel das Papier am 13.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,31 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Salesforce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,824 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 335,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 28.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,62 Prozent auf 9,83 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 03.09.2025 erwartet. Schätzungsweise am 02.09.2026 dürfte Salesforce die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,32 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

