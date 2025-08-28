Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce präsentiert sich am Abend fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Salesforce. Zuletzt sprang die Salesforce-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 254,94 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,2 Prozent auf 254,94 USD. Die Salesforce-Aktie legte bis auf 257,55 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 255,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 587.921 Salesforce-Aktien.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 369,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 30,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Mit Abgaben von 11,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,824 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 335,00 USD.

Am 28.05.2025 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,40 Prozent auf 9,83 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Salesforce am 03.09.2025 vorlegen. Salesforce dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.09.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2026 11,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

