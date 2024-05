Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren fliehen am Donnerstagnachmittag aus Salesforce

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salesforce-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 18,6 Prozent auf 221,09 USD abwärts.

Die Salesforce-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 18,6 Prozent auf 221,09 USD. Der Kurs der Salesforce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 220,00 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 223,05 USD. Bisher wurden heute 1.547.702 Salesforce-Aktien gehandelt.

Bei 318,69 USD erreichte der Titel am 02.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 193,72 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,356 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 310,83 USD.

Salesforce ließ sich am 29.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 9,13 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,93 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Salesforce am 21.08.2024 präsentieren.

In der Salesforce-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

