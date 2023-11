Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce springt am Mittag hoch

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Salesforce. Die Salesforce-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 9,8 Prozent im Plus bei 230,60 EUR.

Das Papier von Salesforce legte um 12:02 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 9,8 Prozent auf 230,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salesforce-Aktie bei 231,20 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 226,80 EUR. Von der Salesforce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.196 Stück gehandelt.

Am 30.11.2023 markierte das Papier bei 231,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,26 Prozent hinzugewinnen. Am 21.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 48,27 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 246,00 USD je Salesforce-Aktie aus.

Salesforce ließ sich am 31.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,19 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 8.603,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 7.720,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,05 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Handel in New York: Dow Jones legt zum Ende des Mittwochshandels zu

Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags

Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags