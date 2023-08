Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce gewinnt am Donnerstagnachmittag kräftig

So bewegt sich Salesforce

Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 5,4 Prozent auf 226,60 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,4 Prozent auf 226,60 USD. Die Salesforce-Aktie zog in der Spitze bis auf 228,70 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 228,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 517.802 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 238,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 126,34 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 222,89 USD an.

Am 31.05.2023 äußerte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 30.04.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salesforce ein EPS von 1,19 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 8.247,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.720,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,83 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 28.11.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,52 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Ausblick: Salesforce stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jim Cramer mahnt zu Geduld: Anleger sollten vor Käufen von Aktien auf Kursrückgang warten

Microsoft-Aktie an der NASDAQ leichter: EU-Kommission nimmt Microsoft wegen Teams-Einbindung unter die Lupe