Salesforce-CFO Mark Hawkins will Ende Januar zurücktreten

Aktien in diesem Artikel Salesforce 201,55 EUR

0,65% Charts

News

Analysen Slack 36,20 EUR

0,28% Charts

News

Analysen

Von Nina Trentmann und Mark Maurer

NEW YORK (Dow Jones)--Salesforce.com schickt sich an, mit Slack Technologies den größten Zukauf seiner Geschichte abzuschließen - allerdings mit einem neuen Finanzchef. Wie der US-Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen am Dienstag mitteilte, will President und Chief Financial Officer Mark Hawkins zum 31. Januar sein Amt aufgeben. Amy Weaver, zurzeit President und Chief Legal Officer bei Salesforce, soll am 1. Februar Hawkins' Nachfolge antreten. Hawkins, der seit 2014 amtiert, werde bis Oktober 2021 in eine beratende Funktion als CFO Emeritus wechseln.

Am Dienstag bestätigte Salesforce auch den Erwerb der Bürokommunikations-Plattform Slack Technologies in einer Transaktion von insgesamt 27,7 Milliarden US-Dollar.

Hawkins, der das rasante Wachstum von Salesforce hin zu einer Marktkapitalisierung von mehr als 200 Milliarden US-Dollar begleitete, sagte, er sei dankbar für seine 40-jährige Karriere im Technologiesektor. "Ich freue mich darauf, meine nächste Reise anzutreten - Zeit mit meiner Familie zu verbringen, ehrenamtliche Arbeit und etwas Board-Arbeit zu leisten", sagte Hawkins am Dienstag bei einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen.

Der Erwerb von Slack durch Salesforce muss noch von den Slack-Aktionären und den Aufsichtsbehörden genehmigt werden, was voraussichtlich bis Mitte 2021 dauern wird.

Analysten stellten den Zeitpunkt von Hawkins' Abgang vor der bevorstehenden Integration in Frage. Der Markt "wünscht sich, dass ein Veteran wie Hawkins den Abschlussprozess und die Integration von Slack beaufsichtigt", sagte Dan Ives, ein Managing Director des Finanzdienstleistungsunternehmens Wedbush Securities Inc. "Es ist der größte Deal, den sie gemacht haben, und sie verlieren ihren CFO."

Salesforce aus San Francisco war in den vergangenen Jahren auf Einkaufstour. 2019 kaufte der Konzern die Datenanalyseplattform Tableau Software Inc. für mehr als 15 Milliarden Dollar in Aktien. Im Jahr 2018 erwarb er den Cloud Application Builder Mulesoft Inc. für etwa 6,5 Milliarden US-Dollar.

Salesforce wollte Hawkins oder Weaver nicht für ein Interview zur Verfügung stellen und wollte auch nicht über die Mitteilung und Telefonkonferenz hinaus Stellung nehmen. Slack lehnte einen Kommentar über die Pressemitteilung hinaus ab.

(Mitarbeit: Adriano Marchese)

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2020 00:48 ET (05:48 GMT)