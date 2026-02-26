Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
EU: USA scheinen Zolldeal weiterhin anzuerkennen. Quantum eMotion-Aktie bricht nach NYSE-Start ein. Munich Re erhöht Dividende kräftig. Novo Nordisk: Preissenkungen und enttäuschende Studiendaten. Rheinmetall hat offenbar Bundeswehr-Auftrag gewonnen. AUTO1 erwartet nach Rekordjahr weiter steigenden Gewinn. Heidelberg Materials: Nachfrageaufschwung und höherer Gewinn erwartet. HENSOLDT verlängert Vertrag mit CEO.
