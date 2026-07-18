Salix Group Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Salix Group Registered hat am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,78 SEK vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Salix Group Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,780 SEK in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,34 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,12 Milliarden SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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