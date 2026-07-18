Salix Group Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

18.07.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite standen 1,34 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,12 Milliarden SEK umgesetzt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,78 SEK vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Salix Group Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,780 SEK in den Büchern gestanden.

Salix Group Registered hat am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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