Salix Group Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Salix Group Registered präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1,08 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,23 Milliarden SEK gelegen.
Redaktion finanzen.net
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