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Salmonellenverdacht: Rückruf einer Charge geriebener Mandeln

WIEN (dpa-AFX) - Die Firma IMGRO Nahrungs- und Genußmittelgroßhandel in Wien ruft eine bestimmte Charge ihrer geriebenen Mandeln wegen möglicher Verunreinigung mit Salmonellen zurück. Kunden werden aufgefordert, den Artikel "Back Mit - geriebene Mandeln", 200 Gramm, Chargennummer L26166V571 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 06/2027 nicht zu konsumieren. Er sei nicht zum Verzehr geeignet und könne vom Konsumenten in allen Globus Markthallen-Filialen zurückgegeben werden. Betroffen sind in Deutschland den Angaben zufolge elf Bundesländer.

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Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Die Beschwerden klingen in der Regel von selbst wieder ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können aber schwerere Krankheitsverläufe entwickeln./mrd/DP/jha