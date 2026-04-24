Salzgitter AG: Überraschungszahlen zünden - kommt jetzt der Ausbruch?

Die Salzgitter AG ist mit überraschend starken Zahlen in das Jahr 2026 gestartet und hat ihre Prognose deutlich angehoben. Die Aktie hat sich nach der Korrektur im März kräftig erholt, stößt nun aber an eine wichtige charttechnische Hürde. Trotz operativer Fortschritte bleibt das Umfeld anspruchsvoll.

Die Aktie der Salzgitter AG hat nach dem Einbruch im Zuge geopolitischer Spannungen im März wieder spürbar an Dynamik gewonnen. Seit Anfang April legte der Kurs um rund 27 Prozent zu. Damit wurde ein Großteil der Verluste aufgeholt, nachdem die Notierung zuvor um mehr als 40 Prozent vom Februar-Hoch zurückgefallen war. Aktuell scheint die Bewegung im Bereich um 50 Euro jedoch an Schwung zu verlieren. Das könnte aber nur eine Konsolidierungsphase sein, bevor ein erneuter Anlauf auf die Mehrjahreshochs aus dem Februar bei rund 57 Euro erfolgen könnte.

Fundamental liefert das Unternehmen Rückenwind. Im ersten Quartal 2026 erzielte Salzgitter bei einem stabilen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro ein EBITDA von 280 Mio. Euro sowie ein Vorsteuerergebnis von 179 Mio. Euro. Damit wurden die Markterwartungen klar übertroffen. Besonders stark wirkte sich der Ergebnisbeitrag der Beteiligung an Aurubis aus, der mit 147 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahr lag und von positiven Metallpreiseffekten profitierte. Aber auch die operativen Geschäftsbereiche zeigten Verbesserungen.

Auf Basis des starken Jahresstarts hat Salzgitter die Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Das EBITDA wird nun in einer Bandbreite von 625 [...]

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