Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Salzgitter im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 21,90 EUR.

Die Salzgitter-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 21,90 EUR. Die Salzgitter-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,74 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.616 Salzgitter-Aktien.

Am 09.07.2025 markierte das Papier bei 29,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 35,71 Prozent zulegen. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,96 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,82 Prozent.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,226 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 25,76 EUR.

Am 11.08.2025 lud Salzgitter zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,57 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,34 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,463 EUR je Salzgitter-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

Ausblick: Salzgitter informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse