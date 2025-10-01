Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochmittag gefragt

Blick auf Salzgitter-Kurs

Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 26,78 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 26,78 EUR. Bei 26,78 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 25,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 159.871 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,72 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,98 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 12,96 EUR fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 51,61 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,176 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,92 EUR für die Salzgitter-Aktie.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,57 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2025 -1,509 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

