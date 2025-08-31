Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 21,28 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Salzgitter-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 21,28 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Salzgitter-Aktie bei 21,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.804 Salzgitter-Aktien.

Am 09.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 28,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 12,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 39,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,226 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,76 EUR.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -0,64 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,57 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Salzgitter wird am 10.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,463 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

