Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Die Aktie von Salzgitter hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Salzgitter-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 20,74 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Salzgitter-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 20,74 EUR. In der Spitze gewann die Salzgitter-Aktie bis auf 20,78 EUR. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 20,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 615 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei 29,72 EUR markierte der Titel am 09.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 43,30 Prozent wieder erreichen. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,96 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 37,51 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,226 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salzgitter-Aktie bei 25,76 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,64 EUR erwirtschaftet worden. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,474 EUR je Salzgitter-Aktie.

