Salzgitter Aktie News: Salzgitter springt am Freitagnachmittag an

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Salzgitter. Zuletzt wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7,6 Prozent auf 22,62 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 7,6 Prozent auf 22,62 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Salzgitter-Aktie sogar auf 22,74 EUR. Bei 21,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 215.935 Stück.

Am 09.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,39 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 42,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,226 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,76 EUR für die Salzgitter-Aktie.

Am 11.08.2025 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,64 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,474 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

