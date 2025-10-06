Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 32,58 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 32,58 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Salzgitter-Aktie bei 32,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 180.778 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 32,78 EUR. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 0,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,203 EUR je Salzgitter-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,92 EUR.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von -0,64 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,503 EUR je Salzgitter-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

