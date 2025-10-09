Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 33,84 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Salzgitter-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 33,84 EUR ab. In der Spitze büßte die Salzgitter-Aktie bis auf 33,60 EUR ein. Bei 34,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 145.105 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,78 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Gewinne von 2,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 12,96 EUR fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 61,70 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,222 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,92 EUR für die Salzgitter-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR gegenüber -0,64 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2,34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,57 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Verlust von -1,562 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

