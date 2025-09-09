DAX23.768 +0,2%ESt505.388 +0,4%Top 10 Crypto15,79 +2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.986 +0,7%Euro1,1703 -0,1%Öl66,96 +0,7%Gold3.657 +0,8%
Salzgitter Aktie News: Salzgitter präsentiert sich am Mittag stärker

10.09.25 12:05 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 22,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
22,54 EUR 0,58 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 22,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Salzgitter-Aktie bis auf 22,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.309 Salzgitter-Aktien.

Am 09.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Am 23.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 42,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,226 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,76 EUR je Salzgitter-Aktie an.

Salzgitter gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,57 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Am 16.11.2026 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,474 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.04.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

