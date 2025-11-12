Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Mittwochmittag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Salzgitter. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 29,52 EUR zu.

Um 11:46 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 29,52 EUR. Bei 29,84 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,28 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 18.928 Aktien.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 34,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,82 Prozent. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 15,23 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 48,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,222 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter-Aktie wird bei 30,28 EUR angegeben.

Salzgitter veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salzgitter ein EPS von -3,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,20 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Salzgitter-Bilanz für Q4 2025 wird am 20.03.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,398 EUR je Salzgitter-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

