Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochnachmittag mit Kursplus

RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Aktie im Blick

12.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Salzgitter zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 30,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
30,22 EUR 1,00 EUR 3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 30,12 EUR. Die Salzgitter-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,26 EUR aus. Bei 29,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 44.054 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Bei 15,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,222 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter-Aktie wird bei 30,28 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 10.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 EUR, nach -3,34 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 2,20 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2,48 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Salzgitter am 20.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,398 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen