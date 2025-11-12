Salzgitter Aktie News: Salzgitter zieht am Vormittag an

Blick auf Salzgitter-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 29,70 EUR.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 29,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 29,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.086 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,78 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,10 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,23 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 48,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,222 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,28 EUR je Salzgitter-Aktie an.

Salzgitter veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 EUR gegenüber -3,34 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,42 Prozent auf 2,20 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Verlust von -1,398 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

