Salzgitter Aktie News: Salzgitter wird am Freitagmittag ausgebremst
Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 29,40 EUR ab.
Die Salzgitter-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 29,40 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bisher bei 29,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.423 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,23 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 48,20 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,222 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salzgitter-Aktie bei 30,28 EUR.
Am 10.11.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 EUR, nach -3,34 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2,20 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2,48 Mrd. EUR umsetzen können.
Voraussichtlich am 23.03.2026 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.03.2027 dürfte Salzgitter die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,398 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie
Salzgitter-Aktie verliert: JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro
Salzgitter-Aktie dennoch deutlich höher: Stahlkonzern wird vorsichtiger - Prognose am unteren Rand der Spanne
Ausblick: Salzgitter stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.11.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
