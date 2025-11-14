DAX23.691 -1,5%Est505.655 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.148 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag
Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

Salzgitter Aktie News: Salzgitter wird am Freitagmittag ausgebremst

14.11.25 12:04 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter wird am Freitagmittag ausgebremst

Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 29,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
30,04 EUR -0,28 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salzgitter-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 29,40 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bisher bei 29,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.423 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,23 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 48,20 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,222 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salzgitter-Aktie bei 30,28 EUR.

Am 10.11.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 EUR, nach -3,34 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2,20 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2,48 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 23.03.2026 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.03.2027 dürfte Salzgitter die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,398 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter-Aktie verliert: JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro

Salzgitter-Aktie dennoch deutlich höher: Stahlkonzern wird vorsichtiger - Prognose am unteren Rand der Spanne

Ausblick: Salzgitter stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salzgitter

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen