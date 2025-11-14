Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kurs der Salzgitter

Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 29,16 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 29,16 EUR. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 28,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 34.661 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 34,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,23 EUR am 13.01.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 47,77 Prozent wieder erreichen.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,222 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,28 EUR.

Salzgitter veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -3,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,20 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2026 veröffentlicht. Salzgitter dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.03.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2025 -1,398 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

