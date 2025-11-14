Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagvormittag in Rot

Kurs der Salzgitter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Salzgitter. Das Papier von Salzgitter befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 29,54 EUR ab.

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 29,54 EUR. In der Spitze büßte die Salzgitter-Aktie bis auf 29,50 EUR ein. Bei 29,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.544 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 15,07 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 15,23 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,222 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter-Aktie wird bei 30,28 EUR angegeben.

Am 10.11.2025 lud Salzgitter zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -3,34 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,42 Prozent zurück. Hier wurden 2,20 Mrd. EUR gegenüber 2,48 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Salzgitter am 23.03.2026 präsentieren. Am 22.03.2027 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,398 EUR je Salzgitter-Aktie.

