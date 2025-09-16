Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochvormittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 22,92 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 22,92 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Salzgitter-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,92 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 727 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 22,88 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 43,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Salzgitter-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,176 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,76 EUR je Salzgitter-Aktie an.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -0,64 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Verlust von -1,502 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.



