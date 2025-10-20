DAX24.051 +0,9%Est505.646 +0,7%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1664 ±0,0%Öl60,86 -0,8%Gold4.259 +0,2%
Salzgitter im Fokus

Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Montagvormittag ab

20.10.25 09:22 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Montagvormittag ab

Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Salzgitter befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 28,00 EUR ab.

Die Salzgitter-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 28,00 EUR abwärts. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,92 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 20.179 Stück.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,78 EUR. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 19,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Abschläge von 53,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,224 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,92 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR gegenüber -0,64 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Salzgitter die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,578 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter: Keine schlechte Idee

Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen - Aktien fallen

Aurubis will Kapitalrendite nachhaltig steigern - Aktie verliert

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
