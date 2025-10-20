Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Montagvormittag ab

Salzgitter im Fokus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Salzgitter befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 28,00 EUR ab.

Die Salzgitter-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 28,00 EUR abwärts. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,92 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 20.179 Stück.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,78 EUR. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 19,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Abschläge von 53,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,224 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,92 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR gegenüber -0,64 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Salzgitter die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,578 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter: Keine schlechte Idee

Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen - Aktien fallen

Aurubis will Kapitalrendite nachhaltig steigern - Aktie verliert