Salzgitter im Fokus

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag freundlich

23.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 24,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
24,12 EUR 0,80 EUR 3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 15:51 Uhr 3,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 24,30 EUR. Bei 23,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 67.153 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 23,52 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2024 Kursverluste bis auf 12,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 46,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,176 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,92 EUR je Salzgitter-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR gegenüber -0,64 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Am 16.11.2026 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,509 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

