Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 24,24 EUR.

Um 15:47 Uhr rutschte die Salzgitter-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 24,24 EUR ab. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,90 EUR nach. Bei 24,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.226 Salzgitter-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,72 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2025. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 18,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 46,53 Prozent Luft nach unten.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,176 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,92 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,509 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. steigen: Tarifrunde für Stahlbranche beginnt

Stahlwerte im Aufwind: Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und Co. legen kräftig zu

Salzgitter-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August