Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag billiger

DAX schwächer -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Salzgitter im Blick

24.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Salzgitter gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 24,14 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
23,94 EUR -0,26 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 24,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Salzgitter-Aktie bis auf 23,92 EUR. Bei 24,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.751 Salzgitter-Aktien.

Bei einem Wert von 29,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Am 23.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,96 EUR. Mit Abgaben von 46,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,176 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,92 EUR aus.

Am 11.08.2025 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,509 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

