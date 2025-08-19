Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Nachmittag

Blick auf Salzgitter-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 22,98 EUR.

Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 22,98 EUR. In der Spitze gewann die Salzgitter-Aktie bis auf 23,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 72.924 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 22,68 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2024 auf bis zu 12,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 77,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,249 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,76 EUR an.

Am 11.08.2025 lud Salzgitter zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,292 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

