Fokus auf Aktienkurs

Salzgitter Aktie News: Salzgitter verteidigt Stellung am Nachmittag

26.08.25 16:10 Uhr
26.08.25 16:10 Uhr

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Salzgitter-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 22,84 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
22,60 EUR -0,22 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salzgitter-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 22,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 22,84 EUR. Das Tagestief markierte die Salzgitter-Aktie bei 22,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 96.165 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2025 auf bis zu 29,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 30,12 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (12,96 EUR). Abschläge von 43,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,249 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,76 EUR für die Salzgitter-Aktie aus.

Am 11.08.2025 lud Salzgitter zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Salzgitter dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,292 EUR je Salzgitter-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
