DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Ölpreise sinken: Darum wurde der jüngste Anstieg gestoppt Ölpreise sinken: Darum wurde der jüngste Anstieg gestoppt
Commerzbank-Aktie sinkt nach Herabstufung durch Bank of America Commerzbank-Aktie sinkt nach Herabstufung durch Bank of America
Kursentwicklung im Fokus

Salzgitter Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Salzgitter

26.08.25 09:25 Uhr

26.08.25 09:25 Uhr
Salzgitter Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Salzgitter

Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Salzgitter-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 22,78 EUR.

Die Salzgitter-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 22,78 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Salzgitter-Aktie ging bis auf 22,70 EUR. Mit einem Wert von 22,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 2.514 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,72 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2025. Mit einem Zuwachs von 30,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,96 EUR am 23.10.2024. Mit Abgaben von 43,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,249 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,76 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Laut Analysten dürfte Salzgitter im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,292 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

