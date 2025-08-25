Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 22,34 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 22,34 EUR. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 22,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.516 Salzgitter-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 29,72 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,03 Prozent. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,249 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,76 EUR je Salzgitter-Aktie an.
Am 11.08.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,292 EUR je Salzgitter-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie
Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt
Ausblick: Salzgitter informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salzgitter
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Salzgitter
Analysen zu Salzgitter
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|14.04.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen