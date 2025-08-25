Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag tiefer

So entwickelt sich Salzgitter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 22,34 EUR abwärts.

Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 22,34 EUR. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 22,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.516 Salzgitter-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 29,72 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,03 Prozent. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,249 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,76 EUR je Salzgitter-Aktie an.

Am 11.08.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,292 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

Ausblick: Salzgitter informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Salzgitter-Aktie: Was Analysten von Salzgitter erwarten