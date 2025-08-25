DAX24.156 ±0,0%ESt505.388 +0,1%Top 10 Crypto15,88 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.427 -0,7%Euro1,1603 -0,4%Öl67,04 -0,3%Gold3.381 -0,4%
Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Vormittag freundlich

27.08.25 09:25 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Salzgitter. Das Papier von Salzgitter legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 22,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
22,66 EUR 0,06 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,9 Prozent auf 22,90 EUR. Bei 22,96 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 22,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.187 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,72 EUR an. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 22,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,41 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,249 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,76 EUR.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,02 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 2,34 Mrd. EUR, gegenüber 2,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,97 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,292 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen