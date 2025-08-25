Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagvormittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Salzgitter. Das Papier von Salzgitter legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 22,76 EUR.

Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 22,76 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Salzgitter-Aktie bei 22,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,32 EUR. Zuletzt wechselten 8.747 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Bei 29,72 EUR erreichte der Titel am 09.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 30,58 Prozent zulegen. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,06 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,249 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salzgitter-Aktie bei 25,76 EUR.

Salzgitter gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -0,64 EUR vermeldet. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,292 EUR ausweisen wird.

