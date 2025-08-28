Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagnachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 22,22 EUR ab.

Die Salzgitter-Aktie wies um 15:39 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 22,22 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Salzgitter-Aktie ging bis auf 22,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.330 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei 29,72 EUR markierte der Titel am 09.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 25,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 12,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 41,67 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,226 EUR je Salzgitter-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,76 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,97 Prozent verringert.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Salzgitter-Verlust in Höhe von -1,463 EUR je Aktie aus.

