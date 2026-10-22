Salzgitter: Analysten gegen den Abwärtstrend

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Trotz weiterer positiver Analystenstimmen kommt die Salzgitter-Aktie nicht nachhaltig auf die Beine. Der jüngste Erholungsversuch scheiterte an der 200-Tage-Linie. Dabei könnten die verschärften europäischen Importbeschränkungen dem Stahlkonzern erheblichen Rückenwind verschaffen.

Die Salzgitter-Aktie bleibt angeschlagen. Zwar hatte die UBS mit ihrer Hochstufung auf „Buy“ und einer Anhebung des Kursziels auf 71 Euro Anfang Oktober eine kräftige Kurserholung ausgelöst. Doch der Schwung hielt nicht lange an. An der 200-Tage-Linie prallte die Aktie erneut nach unten ab und fiel zuletzt wieder in Richtung 46 Euro.

Dabei reißt der Strom positiver Analystenurteile nicht ab. Mitte Oktober hat sich JPMorgan der UBS angeschlossen, das Kursziel von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung „Overweight“ bestätigt. Der von finanzen.net ausgewiesene durchschnittliche Zielkurs hat sich dadurch weiter auf 68 Euro erhöht, was gegenüber dem aktuellen Kursniveau um 47 Euro ein Potenzial von 45 Prozent signalisiert.

Hoffnung auf höhere Stahlpreise

Ein wesentliches Argument für den Optimismus sind die verschärften EU-Importbeschränkungen. Seit Juli gelten deutlich reduzierte zollfreie Einfuhrkontingente und höhere Strafzölle bei Überschreitung. Zusätzliche Herkunftsnachweise sollen seit Oktober Umgehungsmöglichkeiten erschweren. Davon könnte Salzgitter als stark auf den europäischen Markt ausgerichteter Stahlhersteller besonders profitieren. Auch Initiativen zur Begrenzung der chinesischen Stahlproduktion könnten den internationalen Preisdruck verringern.

Nächster Prüfstein im November

Ob sich die verbesserten Rahmenbedingungen bereits in den Geschäftszahlen niederschlagen, wird sich am 12. November zeigen. Dann veröffentlicht Salzgitter den Neunmonatsbericht. Nach zwei Prognoseanhebungen in diesem Jahr dürften die Anleger insbesondere auf die operative Entwicklung im Stahlgeschäft und den Cashflow achten. Eine überzeugende Bilanz könnte der Aktie helfen, die 200-Tage-Linie im nächsten Anlauf zu überwinden.

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Erstellung am 22.10.26 um 9:22 Uhr.

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