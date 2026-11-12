Salzgitter: Ergebniswende mit Schönheitsfehler

Salzgitter hat nach neun Monaten einen deutlichen Ergebnisanstieg erzielt und die Jahresprognose erneut angehoben. Doch während sich das Stahlgeschäft erholt, bleibt der Cashflow hinter der Gewinnentwicklung zurück. Für Anleger ergibt sich damit ein gemischtes Bild.

Salzgitter hat in den ersten neun Monaten 2026 deutliche Fortschritte erzielt. Der Konzernumsatz stieg um 6,8 Prozent auf 7,33 Mrd. Euro, wobei die erstmalige Vollkonsolidierung der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) maßgeblich zum Wachstum beitrug. Das Vorsteuerergebnis drehte von minus 73 auf plus 229 Mio. Euro, ohne Bewertungseffekte der Aurubis-Umtauschanleihe sogar auf 354 Mio. Euro (EBT VX). Unter dem Strich stand ein Gewinn von 177 Mio. Euro, nach einem Verlust von 47 Mio. Euro im Vorjahr.

Operative Erholung mit Einschränkungen

Erfreulich ist vor allem die Stahlerzeugung, deren Vorsteuerergebnis von minus 61 auf plus 94 Mio. Euro drehte. Allerdings bleibt das Bild uneinheitlich: Insbesondere ist die Stahlverarbeitung trotz einer Verbesserung mit minus 69 Mio. Euro (Vorjahr: minus 85 Mio. Euro) in den roten Zahlen geblieben. Zudem stammten 252 Mio. Euro und damit gut 70 Prozent des bereinigten Vorsteuerergebnisses aus der at equity einbezogenen Aurubis-Beteiligung (Vorjahr: 84 Mio. Euro). Ohne Aurubis bliebe vom Gewinnsprung also nur ein Bruchteil übrig. Das Stahlgeschäft selbst steht erst am Anfang der Erholung.

Cashflow bleibt Schwachpunkt

Trotz des höheren Gewinns sank der operative Mittelzufluss, belastet vor allem durch den Aufbau des Working Capital, von 315 auf 105 Mio. Euro. Im dritten Quartal war er mit minus 13 Mio. Euro sogar negativ (Vorjahr: plus 467 Mio. Euro). Dass sich die Nettofinanzposition seit Jahresende 2025 dennoch von minus 954 auf minus 709 Mio. Euro verbesserte, ist vor allem zusätzlichen SALCOS-Fördermitteln zu verdanken und nicht dem operativen Geschäft.

Prognose erneut angehoben

Für 2026 erwartet der Vorstand nun ein bereinigtes EBITDA von 800 bis 875 Mio. Euro und ein bereinigtes Vorsteuerergebnis von 400 bis 475 Mio. Euro (zuvor: 725 bis 825 bzw. 325 bis 425 Mio. Euro). Nach 354 Mio. Euro in neun Monaten verbleiben für das vierte Quartal damit nur 47 bis 122 Mio. Euro, nach 96 Mio. Euro im dritten Quartal. Die Prognose lässt also Raum für positive Überraschungen.

Aktie an der 200-Tage-Linie

Dass die Zahlen Licht und Schatten enthalten, verdeutlicht auch die unsichere Börsenreaktion. Nach einem spürbaren Anstieg zum Handelsstart gab die Aktie anschließend ihre Gewinne ab und rutschte am Vormittag leicht ins Minus. Diese Unsicherheit passt zu der charttechnischen Konstellation. Denn die Aktie steht an einer entscheidenden Stelle: Sie notiert nach der Erholung seit Mitte Oktober mit rund 50 Euro genau an der 200-Tage-Linie. Gelingt der nachhaltige Sprung darüber, wäre die Serie tieferer Hochs seit dem Juni-Gipfel bei 66,55 Euro durchbrochen. Prallt der Kurs dagegen ab, droht ein erneuter Test der Oktober-Tiefs, zumal die 38-Tage-Linie zuletzt unter die 200-Tage-Linie gerutscht ist. Je nachdem, wie die nächsten Tage verlaufen, könnte ein prozyklisches Engagement überlegenswert sein. Denn fundamental spricht einiges für gute Perspektiven. Vor allem die seit Juli verschärften EU-Schutzmaßnahmen, die die Spotpreise für Flachstahl bereits um knapp 20 Prozent steigen ließen, versprechen Rückenwind. Hinzu kommt das – noch zarte – Pflänzchen einer konjunkturellen Erholung in Deutschland.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.373 Prozent oder 13,8 Prozent p.a. (Stand: 07.11.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 12.11.26 um 10:53 Uhr.

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