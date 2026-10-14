Salzgitter: Erholung am Scheideweg

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Eine überraschend deutliche Kaufempfehlung der UBS hat den jüngsten Kursrutsch der Salzgitter-Aktie gestoppt. Nach einem zweistelligen Kurssprung nähert sich das Papier nun der 200-Tage-Linie. Die Analysten sehen erhebliches Potenzial – und auch aus China kommen ermutigende Signale.

Die Salzgitter-Aktie hat turbulente Wochen hinter sich. Nach einer Erholung auf über 60 Euro Mitte September geriet das Papier im Zuge der erneuten Eskalation des Iran-Krieges kräftig unter Druck und fiel bis auf rund 44 Euro zurück. Doch am vergangenen Freitag sorgte die UBS für einen Stimmungsumschwung. Die Schweizer Großbank stufte die Aktie von „Neutral“ auf „Buy“ hoch und erhöhte das Kursziel von 56 auf 71 Euro. Die Reaktion fiel eindrucksvoll aus: Der Kurs legte zeitweise um mehr als 12 Prozent zu und eroberte die Marke von 49 Euro zurück.

Hoffnung auf höhere Stahlpreise

UBS-Analyst Andrew Jones begründet seinen Optimismus vor allem mit den Perspektiven für die europäischen Stahlpreise. Von deren erwarteter Erholung dürfte Salzgitter nach seiner Einschätzung besonders stark profitieren. Er bezeichnet die Aktie deshalb sogar als seinen Favoriten unter den europäischen Stahlwerten. Zusätzliches Wertpotenzial sieht er in den Beteiligungen des Konzerns.

Analysten überwiegend optimistisch

Die UBS steht mit ihrer Einschätzung keineswegs allein. Auch Deutsche Bank, Jefferies und JPMorgan empfehlen die Aktie zum Kauf beziehungsweise zur Übergewichtung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 67,75 Euro signalisiert gegenüber dem Kursniveau um 49 Euro ein Potenzial von knapp 40 Prozent.

Initiative der China-Konkurrenz stützt

Rückenwind könnte auch aus China kommen. Dort haben nämlich führende Stahlhersteller Mitte September zu Produktionsbeschränkungen und einem Abbau der Lagerbestände aufgerufen. Sollte die Initiative tatsächlich zu einem geringeren Angebot führen, könnte das den internationalen Preisdruck reduzieren. Zusammen mit den verschärften europäischen Importbeschränkungen würde dies die Perspektiven der heimischen Stahlindustrie verbessern.

Charttechnische Hürde voraus

Kurzfristig dürfte sich der Blick nun auf die 200-Tage-Linie richten, die etwas oberhalb von 50 Euro verläuft. Mit dem jüngsten Kurssprung hat sich die Aktie dieser wichtigen Trendlinie von unten wieder angenähert. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber wäre ein ermutigendes Signal und könnte den Weg für eine Fortsetzung der Erholung ebnen. Doch noch ist dieser Widerstand nicht genommen. Vorsichtige Naturen warten lieber ab, bis es so weit ist.

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Erstellung am 14.10.26 um 13:35 Uhr.

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