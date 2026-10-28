Salzgitter hebt Ergebnisprognose für 2026 an

28.10.26 18:40 Uhr

DOW JONES--Salzgitter hat nach spürbaren Ergebnisverbesserungen in den ersten neun Monaten dieses Jahres die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, plant er nun mit einem EBITDA VX (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Valuation Exchangeable) zwischen 800 und 875 Millionen Euro nach zuvor in Aussicht gestellten 725 bis 825 Millionen. Das EBT VX (Earnings before Taxes and Valuation Exchangeable) sieht Salzgitter in diesem Jahr nun bei 400 bis 475 Millionen Euro nach bislang 325 bis 425 Millionen. Die Umsatzporgnose lautet unverändert auf rund 10 Milliarden Euro.

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In den Monaten Januar bis September stieg der Außenumsatz nach vorläufigen Berechnungen auf 7,3 von 6,9 Milliarden Euro vor einem Jahr. Das EBITDA VX erreichte 659 Millionen Euro nach 224 Millionen Euro EBITDA im Vorjahr, und das EBT VX 353 Millionen Euro nach minus 72,7 Millionen Euro EBT vor Jahresfrist. Darin enthalten ist ein Beitrag von 252 (Vorjahr 83,5) Millionen Euro aus der Beteiligung an Aurubis.

Die vollständigen Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 werden am 12. November veröffentlicht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/ros

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October 28, 2026 13:41 ET (17:41 GMT)