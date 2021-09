Salzgitter legt die Messlatte erneut höher

GO

Heute im Fokus

DAX gibt nach -- Telekom: Verkauf von T-Mobile NL und erweiterte Beteiligung an T-Mobile US -- ZEW-Konjunkturerwartungen sinken im September deutlich -- SYNLAB im Fokus

BMW-Finanzchef erwartet weiteres Wachstum in China. EU-Behörde EMA überprüft BioNTech-Auffrischungsimpfung. Tesla kann offenbar mit Milliarden-Förderung rechnen. Roku kommt auf den deutschen Markt. Untreue-Prozess gegen VW-Personalmanager beginnt. Babbel strebt noch dieses Jahr an die Börse. Bertelsmann Service-Tochter Majorel kündigt Börsengang an. Dermapharm verdoppelt fast Gewinn.