Salzgitter liefert ab 2025 CO2-armem Stahl an Volkswagen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen AG setzt auf den Stahlhersteller Salzgitter AG auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Prozesse und Produkte. Die Unternehmen schlossen eine Absichtserklärung, mit der Volkswagen zu einem der ersten Abnehmer für den CO2-armen Stahl wird, den die Salzgitter AG ab Ende 2025 auf einer neuen Produktionsroute am niedersächsischen Stammsitz herstellen will, wie der Stahlhersteller mitteilte.

Auf der Basis von Wasserstoff und erneuerbaren Energien lassen sich so laut Salzgitter AG künftig über 95 Prozent der CO2-Emissionen in der Stahlproduktion einsparen. Volkswagen will den CO2-armen Stahl ab Ende 2025 etwa in dem E-Modell Trinity einsetzen, das ab 2026 in Wolfsburg produziert wird.

Bis Ende des Jahres 2022 wollen beide Partner Abnahmemengen für den CO2-armen Stahl im Zeitraum 2025 bis 2030 konkretisieren und vertraglich vereinbaren.

March 21, 2022 06:16 ET (10:16 GMT)