Salzgitter profitiert von Aurubis-Bewertung und rechnet 2026 mit Wachstum

10.02.26 14:24 Uhr
DOW JONES--Positive Bewertungseffekte aus der Salzgitter-Beteiligung Aurubis haben dem Stahlkonzern zu einem Ergebnis verholfen, dass besser ausfiel, als die zuletzt gesenkte Prognose es vorsah. Für 2026 rechnet die Salzgitter AG mit Wachstum und deutlichem Ergebniswachstum.

Salzgitter erwirtschaftete nach vorläufigen Zahlen ein bereinigtes EBITDA von 376 Millionen Euro nach 445 Millionen im Jahr zuvor, wie das SDAX-Unternehmen mitteilte. Analysten hatten nach einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens mit 334 Millionen Euro gerechnet, nachdem Salzgitter die Zielspanne im November auf 300 bis 350 Millionen Euro gesenkt hatte. Auch der Vorsteuerverlust fiel mit 28 Millionen Euro geringer aus als die zuletzt geschätzten minus 50 bis minus 100 Millionen Euro.

Ursächlich für das unerwartet gute Ergebnis sei ein Beitrag von 180 Millionen Euro aus der At-equity-Beteiligung von Salzgitter am Kupferkonzern Aurubis gewesen. Besonders im vierten Quartal sei sie von hohen Bewertungseffekten aus Metallpreisschwankungen positiv beeinflusst gewesen. Gegenläufig wirkten den weiteren Angaben zufolge negative Bewertungseffekte aus der Aurubis-Umtauschanleihe in Höhe von minus 30 Millionen Euro. Der Außenumsatz ging auf 9,0 von 10,0 Milliarden Euro zurück.

Im neuen Jahr rechnet das Unternehmen aus Südniedersachsen mit einer moderaten Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Das sollte zu einem Umsatzwachstum auf rund 9,5 Milliarden Euro sowie einem EBITDA vor Bewertungseffekten aus der Aurubis-Wandelanleihe von 500 bis 600 Millionen Euro führen. Das entsprechend bereinigte Vorsteuerergebnis wird zwischen 75 und 175 Millionen Euro gesehen.

Effekte aus der jüngst beschlossenen Fortführung der Hüttenwerke Krupp Mannesmann unter alleiniger Verantwortung der Salzgitter AG sind in der Prognose allerdings nicht enthalten.

Die volle Bilanz wird am 23. März veröffentlicht.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 08:24 ET (13:24 GMT)

