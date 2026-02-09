Salzgitter will 2026 wieder wachsen und erwartet deutlich bessere Ergebnisse

SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter rechnet im laufenden Jahr insgesamt nur mit einer leichten Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland bleibe auch zu Jahresbeginn angespannt, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstag bei Vorlage von Eckzahlen mit. Die geplanten Investitions- und Infrastrukturprogramme der öffentlichen Hand führten noch nicht zu einer deutlichen konjunkturellen Belebung. Positiv dürften sich hingegen die Handelsschutzmaßnahmen der EU auswirken. Die Aktie gab zuletzt um mehr als drei Prozent nach.

2026 erwartet Salzgitter einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro, nach 9 Milliarden im Vorjahr. Analysten haben mehr auf ihren Zetteln. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll sich von 376 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf 500 bis 600 Millionen verbessern. Für das Vorsteuerergebnis peilt das Unternehmen 75 bis 175 Millionen Euro an. 2025 konnte Salzgitter den Verlust vor Steuern mit 28 Millionen deutlich eindämmen. In den Prognosen für das laufende Jahr wird die Fortführung der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH unter alleiniger Verantwortung der Salzgitter AG nicht berücksichtigt.

Das Unternehmen will die vollständigen Zahlen für 2025 am 23. März vorlegen./mne/jha/